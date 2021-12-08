Фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук рассказал, почему решился вернуться в тренерское кресло талант-шоу "Голос країни".

Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук является популярным отечественным артистом и лидером группы Океан Эльзы. Звезда был тренером шоу "Голос країни" с третьего по шестой сезон. В новом 12-м сезоне проекта Вакарчук решил вернуться в тренерское кресло. На страничке "Голосу країни" появилось объяснение, зачем артист вернулся на шоу.

"Украинский народ невероятно талантлив, и я хочу, чтобы украиноязычной, качественной музыки стало еще больше. Я делал это на протяжении всей своей музыкальной деятельности до этого и буду продолжать и дальше, в частности, в "Голосе страны", - было написано под видео.

Фанаты поставили 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Любимка", "Конечно Вакарчук выиграет", "Спасибо вам за вашу позицию, и очень рада, что вы в Голосе страны! Хотя один из жюри есть настоящий патриот страны Я за вас!!!!".

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