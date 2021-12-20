Як пише Politeka.net, Настя Каменських перед настанням свят активізувала свою концертну діяльність і поїхала зі своєю командою, щоб дати кілька концертів. У програму Настя включає також і танцювальні елементи, для яких спеціально підбирає досить незвичайні вбрання.
Як відомо, зазвичай на концертах Настя виступає у відкритих костюмах, які б показали її у всій красі. За словами Каменських, їй подобається робити акценти на фігурі, адже довгий час раніше вона себе соромилася демонструвати свої пишні форми.
Тепер Каменських зробила після схуднення з цього родзинку і вічно підкреслює стегна своїми короткими сукнями з блискітками, бахромою або золотими аксесуарами.
Також новому відео Настя з'явилася в тому ж ефектному блискучому вбранні. Зірка співала на сцені свій хіт"червоне вино".
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"Обожнюю все в цьому відео: Атмосферу, енергію, музику, пісні з вами в унісон, мою команду ми так кайфонули. Передаю цей вайб і вам. Тернопіль 16.12", - написала Настя під кадрами.
"Як класно було!", "Це ваша найкраща пісня і кращий кліп!", "Крута"," шикарна Настя, крута команда", "не можу зупиниться не слухати цю пісню"," Душевно, енергійно, запально і красиво", " Анастасія, ви неймовірна!",- відповіли в мережі.
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