Як повідомляє Politeka.net, популярний український телеведучий і ведучий "Маски" Володимир Остапчук поділився у своєму Instagram кумедним роликом, на якому показав, що йому приніс Святий Миколай. Шоумен зняв на відео, як заходить в кімнату, підходить до ліжка і різко піднімає подушку. При цьому він весело наспівує собі під ніс: "Святий Миколай. Святий Миколай".
Коли подушка зірвана з місця, Весела пісенька тут же переривається на півслові, все через побачене під подушкою. Схоже, Вова був не дуже слухняним хлопчиком, і Святий Миколай приніс йому під подушку молоток. Правда, це не інструмент для забивання цвяхів, а кухонний молоток, яким зазвичай відбивають м'ясо.
Остапчук бере в руки свій подарунок, показує своє розчароване обличчя і каже: "Навіть не різку?". Шанувальники просто в захваті від цього веселого відео, його тут же почали бурхливо обговорювати в коментарях.
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