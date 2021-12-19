Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Анна Трінчер опублікувала на сторінці в TikTok кумедне відео своїх розваг з нареченим Олександром Волошиним. Як видно, ролик був знятий в домашній обстановці, схоже, це нова знімна квартира, в якій тепер разом живуть закохані.

У ролику Анна лежить на підлозі і робить вправи, в той час, як її хлопець сидить на дивані поруч. Дівчина вирішила побешкетувати і почала демонструвати перед коханим спокусливі пози з широко розставленими ногами. У момент, коли співачка лягла на спину і зробила ногами "рогатку", Олександр зірвався з місця, став перед нею і зробив рух, як ніби пірнає в неї.

Треба сказати, що виглядає це відео вельми дивно, але забавно. У підписі до ролика Трінчер написала: "Дивись на реакцію мого хлопця".

@annatrincher

СМОТРИ НА РЕАКЦИЮ МОЕГО ПАРНЯ😂❤️ #foryou

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