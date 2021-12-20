Як пише Politeka.net, у себе Instagram Злата Огневич розмістила кадри ефектної фотосесії, а також розповів про плани на майбутнє.
"Підсумки року буду підводити пізніше. Але скажу, що це найкрутіший і дивовижний рік! Далі - тільки більше, краще, цікавіше 🙌 🏾 як же мене радує завершення мого року )))
Сьогодні так багато гарного настрою, що ХОЧУ з Вами поділитися 💥 ловіть!», - написала Злата Огневич.
На знімках Злато виглядала стильною і щасливою. Вона вбралася в шикарний чорний костюм, що складається з комбінезона і жакета. Свій образ вона поєднала з витонченими прикрасами у вигляді сережок і ланцюжка, а також укладанням з хвилястим волоссям.
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Шанувальники захопилися ошатним виглядом "Холостячки-2". Про це вони пишуть їй в коментарях.
"Злата, ти прекрасна, як промінчик сонця",
"Нереальний",
"Фантастично красива",
"Так рік був цікавий🙌", - пишуть в мережі.
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