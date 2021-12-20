Співачка і головна героїня шоу" Холостячка-2 " Злата Огневич, який не вдалося побудувати довгострокові відносини після проекту, все одно вважає рік, що минає, одним їх найбільш вдалих в її житті.

Як пише Politeka.net, у себе Instagram Злата Огневич розмістила кадри ефектної фотосесії, а також розповів про плани на майбутнє.

"Підсумки року буду підводити пізніше. Але скажу, що це найкрутіший і дивовижний рік! Далі - тільки більше, краще, цікавіше 🙌 🏾 як же мене радує завершення мого року )))

Сьогодні так багато гарного настрою, що ХОЧУ з Вами поділитися 💥 ловіть!», - написала Злата Огневич.

На знімках Злато виглядала стильною і щасливою. Вона вбралася в шикарний чорний костюм, що складається з комбінезона і жакета. Свій образ вона поєднала з витонченими прикрасами у вигляді сережок і ланцюжка, а також укладанням з хвилястим волоссям.

Шанувальники захопилися ошатним виглядом "Холостячки-2". Про це вони пишуть їй в коментарях.

"Злата, ти прекрасна, як промінчик сонця",

"Нереальний",

"Фантастично красива",

"Так рік був цікавий🙌", - пишуть в мережі.

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