Співачка Оля Полякова, яку запросили на шоу "Маска" в якості детектива, показала, що отримала молодша дочка Аліса на день народження.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова є популярною українською співачкою і детективом шоу"Маска". Також у 2022 році артистка стане тренером на талант-проекті "Голос країни". Не забуває Оля і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових сторіс Полякова похвалилася великою ялинкою. Новорічна красуня була дуже напруженою і до стелі.

"Так, дорогі мої. Дивіться, яка у нас красива ялинка. Всіх з днем Святого Миколая і до Аліси прийшов гарний подарунок", - сказала Оля Полякова.

На кадрах можна побачити і дитину, яка була в масці динозавра і футболці. Дівчинка гралася, показуючи свої великі зуби.

"Всі люди як люди, а ти краще за всіх", - сказала Оля, звертаючись до малятка на сторіс, який записувала для соц.мережі Instagram.

Фалловери не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, адже в сторіс такі інструменти для взаємодії з автором відсутні.

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