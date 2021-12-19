Певица Оля Полякова, которую пригласили на шоу "Маска" в качестве детектива, показала, что получила младшая дочь Алиса на день рождения.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова является популярной украинской певицей и детективом шоу "Маска". Также в 2022 году артистка станет тренером на талант-проекте "Голос країни". Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых сторис Полякова похвасталась большой елкой. Новогодняя красавица была очень напряженной и до потолка.

"Так, дорогие мои. Смотрите, какая у нас красивая елка. Всех с днем Святого Николая и к Алисе пришел красивый подарок", - сказала Оля Полякова.

На кадрах можно увидеть и малышку, которая была в маске динозавра и футболке. Девочка игралась, показывая свои большие зубы.

"Все люди как люди, а ты лучше всех", - сказала Оля, обращаясь к малышке на сторис, который записавала для соц.сети Инстаграм.

Фалловеры не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, ведь в сторис такие инструменты для взаимодействия с автором отсутсвуют.

Напомним, ведущий "Маски" Остапчук в нелепом костюме вместе с Поляковой и Винником насмешил публику

Также Politeka писала, что Кухар поплатилась за "двойку" Оле Поляковой на "Танцях з зірками"

А еще Politeka сообщала, что Полякова сразила наповал видом в пышной юбке и золотых ботинках