Как пишет Politeka.net, Оля Полякова является популярной украинской певицей и детективом шоу "Маска". Также в 2022 году артистка станет тренером на талант-проекте "Голос країни". Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новых сторис Полякова похвасталась большой елкой. Новогодняя красавица была очень напряженной и до потолка.
"Так, дорогие мои. Смотрите, какая у нас красивая елка. Всех с днем Святого Николая и к Алисе пришел красивый подарок", - сказала Оля Полякова.
На кадрах можно увидеть и малышку, которая была в маске динозавра и футболке. Девочка игралась, показывая свои большие зубы.
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"Все люди как люди, а ты лучше всех", - сказала Оля, обращаясь к малышке на сторис, который записавала для соц.сети Инстаграм.
Фалловеры не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, ведь в сторис такие инструменты для взаимодействия с автором отсутсвуют.
Напомним, ведущий "Маски" Остапчук в нелепом костюме вместе с Поляковой и Винником насмешил публику
Также Politeka писала, что Кухар поплатилась за "двойку" Оле Поляковой на "Танцях з зірками"
А еще Politeka сообщала, что Полякова сразила наповал видом в пышной юбке и золотых ботинках