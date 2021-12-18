Как сообщает Politeka.net, украинская прима-балерина Екатерина Кухар рассказала, что жестко поплатилась за низкую оценку, которую поставила певице Оле Поляковой на шоу "Танців з зірками". Так, в интервью изданию "КП" звезда призналась, что впервые столкнулась с хейтом именно во время судейства в танцевальном проекте.

Оказалось, что больше всего Екатерине досталось после того, как она поставила "двойку" за один из танцев Оле Поляковой. После этого на балерину обрушилась жесткая волна критики. "Хейт от подростков – это было самое жуткое и страшное, что я читала. Вначале по своей неопытности даже отвечала, но тут у меня уши скрутились в трубочку и на глаза наворачивались слезы", - призналась Кухар.

По словам Кати, после этого муж сопровождал ее на эфирах, поддерживал, сам проверял все сообщения, ведь она очень тяжело переживала комментарии от хейтеров. Также ее поддерживали звездные коллеги, уверяли, что это временно и все пройдет.

Напомним, Пополнение в семье Кухар, судья "Танців з зірками" рассказала неожиданную правду: "У меня был шок".

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