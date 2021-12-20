Наречена переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванна розповіла, як себе почуває і скільки набрала за вагітність.

Як пише Politeka.net, Роман Сасанчин переміг на шоу " Голос.Діти", а потім і на"Голос країни". У артиста є наречена Іванна, яка зараз знаходиться на пізніх термінах вагітності. Дівчина, як і сам Роман, веде активно сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових сторіс Іванна вирішила поговорити з фанатами.

"Запитайте мене про щось", - запропонувала блогерка.

"Як ти себе почуваєш?",- запитав фанат.

"Погано від неї", - написала Іванна.

"Нормально, але не дуже, Я хочу постійно їсти. І не просто їсти, а жерти, хочу солодкого, але у мене завжди немає місця в животі. Просто, я сьем цукерку і мені...",- сказала в сторіс Іванна.

"Скільки кг зараз?",- запитав ще один фанат.

"63.8 - 64.1. Набрала + - 14 вже", - написала блогерка.

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