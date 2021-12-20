Как пишет Politeka.net, Роман Сасанчин победил на шоу "Голос.Діти", а потом и на "Голос країни". У артиста есть невеста Иванна, которая сейчас находится на поздних сроках беременности. Девушка, как и сам Роман, ведет активно страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новых сторис Иванна решила поговорить с фанатами.
"Спросите меня о чем-то", - предложила блогерка.
"Как ты себя чувствуешь?", - спросил фанат.
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"Плохо от нее", - написала Иванна.
"Нормально, но не очень, я хочу постоянно есть. И не просто есть, а жрать, хочу сладкого, но у меня всегда нет места в животе. Просто, я сьем конфетку и мне...", - сказала в сторис Иванна.
"Сколько кг сейчас?", - спросил еще один фанат.
"63.8 - 64.1. Набрала +- 14 уже", - написала блогерка.
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