Невеста победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина Иванна рассказала, как себя чувствует и сколько набрала за беременность.

Как пишет Politeka.net, Роман Сасанчин победил на шоу "Голос.Діти", а потом и на "Голос країни". У артиста есть невеста Иванна, которая сейчас находится на поздних сроках беременности. Девушка, как и сам Роман, ведет активно страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых сторис Иванна решила поговорить с фанатами.

"Спросите меня о чем-то", - предложила блогерка.

"Как ты себя чувствуешь?", - спросил фанат.

"Плохо от нее", - написала Иванна.

"Нормально, но не очень, я хочу постоянно есть. И не просто есть, а жрать, хочу сладкого, но у меня всегда нет места в животе. Просто, я сьем конфетку и мне...", - сказала в сторис Иванна.

"Сколько кг сейчас?", - спросил еще один фанат.

"63.8 - 64.1. Набрала +- 14 уже", - написала блогерка.

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