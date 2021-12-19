Відома співачка і народна артистка України Тіна Кароль, яка стала показувати в Instagram своє особисте життя і кадри з дому, зацікавила виглядом не тренуванні.

Як передає Politeka.net, Тіна Кароль вже давно захоплена заняттями йогою, займеться вдома чи не кожен день і мріє простояти на дощечках з цвяхами стільки хвилин, скільки їй років. Причому артистка також стала демонструвати свої успіхи на заняттях.

В цей раз Кароль вирішила спочатку показати обстановку в своєму будинку, де живе одна, оскільки її син зараз зайнятий навчанням і рідко приїжджає додому, навіть на канікули. Проте, вдома артистка не нудьгує і продовжує займатися музикою і собою.

Не тільки садом і домогосподарством зайнята артистка вдома, вона також займається йогою. Після прикраси будинку зірка показала, як займається на підлозі і намагається зробити одну з вправ.

Також артистка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Тіна Кароль постала в шикарній червоній вечірній сукні. Наряд відмінно підкреслює струнку фігуру співачки.

Шанувальники залишили безліч приємних коментарів для Тіни Кароль: "Дуже красива", " Тіна, коли ми побачимо тебе з донькою в руках?", "Який шикарний образ! Найкраща!", "Ось це вау, такий образ вам найкраще без білих перук", "яка краса".

Раніше повідомлялося, Кароль похвалилася, з якою швидкістю виконуються її бажання, варто тільки захотіти: "як же це можливо?"

Також, Тіна Кароль показала сина Веніаміна, як тепер виглядає хлопець: "скучили"

Politeka розповідала, Дана Балана і Кароль застали воркулями в напівтемряві, опубліковано відео: "нікого не помічають навколо"