Новая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова после заявлений о кризисе в семейных отношениях продолжает выносить сор из избы.

Как пишет Politeka.net, сначала супруга и концертный директор Виктора Павлика Екатерина Репяхова в Instagram Stories рассказала о раздоре с мужем со слезами на глазах.

«Меня очень обидел мой муж. И я не уверена, что мы после этого будем с ним вместе. Я в этой войне одна!», — рассказала Екатерина.

19 декабря в Instagram Stories девушки появились новые кадры.

Теперь Екатерина на плачет.

«Я никогда ничего не делаю импульсивно и сейчас я не жалею, что выставила эту Stories», - говорит жена Виктора Павлика.

Репяхова подтвердила, что ее семья переживает тяжелый период, и она не знает, чем всё обернется.

«Это уже ответственность Виктора Франковича, как он будет выходить из этой ситуации, но в любом случае, делать вид, что всё хорошо, мне бы не хотелось. Мне хотелось быть честной, как есть, так есть, пусть наблюдает вся страна. Кто-то явно пытается сделать нам плохо, но увидим, чем это всё закончится», - рассказала Екатерина Репяхова.

Причиной раздора в семье стало то, что Виктор Павлик не поддержал намерения Екатерины Репяховой судиться с бывшей женой звезды – Ларисой Созаевой.

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