Как пишет Politeka.net, сначала супруга и концертный директор Виктора Павлика Екатерина Репяхова в Instagram Stories рассказала о раздоре с мужем со слезами на глазах.
«Меня очень обидел мой муж. И я не уверена, что мы после этого будем с ним вместе. Я в этой войне одна!», — рассказала Екатерина.
19 декабря в Instagram Stories девушки появились новые кадры.
Теперь Екатерина на плачет.
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«Я никогда ничего не делаю импульсивно и сейчас я не жалею, что выставила эту Stories», - говорит жена Виктора Павлика.
Репяхова подтвердила, что ее семья переживает тяжелый период, и она не знает, чем всё обернется.
«Это уже ответственность Виктора Франковича, как он будет выходить из этой ситуации, но в любом случае, делать вид, что всё хорошо, мне бы не хотелось. Мне хотелось быть честной, как есть, так есть, пусть наблюдает вся страна. Кто-то явно пытается сделать нам плохо, но увидим, чем это всё закончится», - рассказала Екатерина Репяхова.
Причиной раздора в семье стало то, что Виктор Павлик не поддержал намерения Екатерины Репяховой судиться с бывшей женой звезды – Ларисой Созаевой.
Ранее Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика покорила видом на вечеринке у шестимесячного сына: "Сама нежность".
Напомним, что трагедия сорвала свадьбу Виктора Павлик с Репяховой: фото нарядов и на когда перенесли торжество.
А еще Politeka сообщала, что Репяхова показала лицо шестимесячного сына от 55-летнего Виктора Павлика: "Плачу...".