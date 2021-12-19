Як пише Politeka.net, гуморист Андрій Рибак був учасником шоу" Холостячка " з Ксенією Мішиною. Зірка не вибрала Андрія, вирішив віддати перемогу Олександру Еллерту. Після цього Рибалка повернувся до своєї колишньої дівчини. Не забуває Андрій і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому відео артист показав, як ховається від своєї подружки. Андрій відкрив ноутбук і намагався щось подивитися потираючи руку, але в цей момент зайшла його обраниця. Рибалці нічого не залишалося, як почати танцювати під музику. На цьому мініатюра Закінчилася.
"Мало не спалився!
Хлопці зрозуміють!",- написав Сергій під кадрами.
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Фанати подивилися ролик сотні разів і написали кілька коментарів:
"Вогонь", " Ем...".
Нагадаємо, друг Еллерта і екс-учасник "Холостячки" Рибак розговорився про неприємності з поліцією
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