Як пише Politeka.net, гуморист Андрій Рибак був учасником шоу" Холостячка " з Ксенією Мішиною. Зірка не вибрала Андрія, вирішив віддати перемогу Олександру Еллерту. Після цього Рибалка повернувся до своєї колишньої дівчини. Не забуває Андрій і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому відео артист показав, як ховається від своєї подружки. Андрій відкрив ноутбук і намагався щось подивитися потираючи руку, але в цей момент зайшла його обраниця. Рибалці нічого не залишалося, як почати танцювати під музику. На цьому мініатюра Закінчилася.

"Мало не спалився!

Хлопці зрозуміють!",- написав Сергій під кадрами.

Фанати подивилися ролик сотні разів і написали кілька коментарів:

"Вогонь", " Ем...".

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