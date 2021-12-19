Как пишет Politeka.net, юморист Андрей Рыбак был участником шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Звезда не выбрала Андрея, решил отдать победу Александру Эллерту. После этого Рыбак вернулся к своей бывшей девушке. Не забывает Андрей и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом видео артист показал, как прячется от своей подружки. Андрей открыл ноутбук и пытался что-то посмотреть потирая руку, но в этот момент зашла его избранница. Рыбаку ничего не оставалось, как начать танцевать под музыку. На этом миниатюра закончилась.

"Чуть не спалился!

Парни поймут!", - написал Сергей под кадрами.

Фанаты посмотрели ролик сотни раз и написали несколько комментариев:

"Огонь", "Эм...".

Напомним, друг Эллерта и экс-участник "Холостячки" Рыбак разговорился о неприятностях с полицией

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