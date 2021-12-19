Як повідомляє Politeka.net, популярний виконавець Сергій Бабкін, якого в ролі Тигра викрили на шоу "Маска" в минулому ефірі, вирішив поділитися враженнями від участі і показав закулісся зйомок шоу. На своїй сторінці в Instagram музикант опублікував відео, в якому можна побачити, як проходила підготовка до ефірів, як одягався костюм, як записувалися пісні, а також там є фрагменти його виступів.

За словами Сергія, участь в "Масці" стало для нього дивним експериментом. "І нарешті можна зізнатися, що під маскою Тигра весь цей час був я. Я, як актор, завжди з жадібністю і азартом занурююся в експерименти. І проект "Маска" якраз став дивним експериментом, в який я занурився з головою", - поділився артист.

Він також зізнався, що найскладніше, це було змінити голос для виконання пісень на сцені проекту. "Мені довгі роки здавалося, що в моєму голосі немає родзинки, за якою мене можна відрізнити від інших голосів. Але останні років п'ять тільки і чую, та й сам визнав, що навіть із закритими очима можна дізнатися "тембр Бабкіна",- каже співак.

"Спасибі @maskaukrainetv за цей шлях довжиною в кілька місяців! Це ще один життєвий досвід в скарбничку моєї душі!", - підсумувавши Бабкін.

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