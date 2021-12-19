Відома на весь світ італійська актриса і модель Моніка Беллуччі, яка тихо і скромно відзначила своє 57-річчя, раніше вела активний спосіб життя і розповідала про себе.

Модель Моніка Беллуччі стала відвідувати модні покази і важливі зйомки разом зі своєю старшою дочкою Дівою, яка пішла по її стопах і вже підписала модельні контракти. Сама актриса в Instagram показує нових кадрів, але шанувальники люблять згадувати її кращі образи.

Цього разу фанати захопилися одним з простих і одночасно з тим вдалих образів Беллуччі на конференції, де зірка відповіла на різні питання, а заодно і блиснула моложавим виглядом.

На думку фанатів, Моніка хоч і вважає за краще старіти природно, але все одно виглядає досить добре, щоб мати можливість здивувати сяючим виглядом:

"Мені подобається ця романтика🙌❤; Che perfetto video 👌bravissimo💐 👏; вона для багатьох просто мрія; краса назавжди з нею; головне і без фільтрів буде круто👍 😊; дуже смачно і сяюче, було ефектно; тільки Моніка Так вміє; сама бездоганність, я заздрю».

Відзначимо, раніше про себе Моніка висловлювалася так:

"Я завжди була жінкою з пишними формами, ніколи не була худою. І я хочу старіти мирним шляхом. Коли тобі 50 або 60 років, у тебе немає тих же потреб, що і в 20 років. Ти змінюєшся», - розповіла Моніка.

Також в Instagram актриса поділилася кадром, на якому постала в шкіряному плащі. Її чорне волосся ідеально гармоніювали з нарядом, в результаті чого вона виглядала чудово. Макіяж доповнив образ ефектної брюнетки.

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