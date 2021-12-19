Известная на весь мир итальянская актриса и модель Моника Беллуччи, которая тихо и скромно отметила свое 57-летие, раньше вела активный образ жизни и рассказывала о себе.

Модель Моника Беллуччи стала посещать модные показы и важные съемки вместе со своей старшей дочерью Девой, которая пошла по ее стопам и уже подписала модельные контракты. Сама актриса меньше в Инстаграм показывает новых кадров, но поклонники любят вспоминать ее лучшие образы.

В этот раз фанаты восхитились одним из простых и одновременно с тем удачных образов Беллуччи на конференции, где звезда ответила на разные вопросы, а заодно и блеснула моложавым видом.

По мнению фанатов, Моника хоть и предпочитает стареть естественно, но все равно выглядит достаточно хорошо, чтобы иметь возможность удивить сияющим видом:

«Мне нравится эта романтика🙌❤; Che perfetto video 👌bravissimo💐👏; она для многих просто мечта; красота навсегда с ней; главное и без фильтров будет круто👍😊; очень вкусно и сияюще, было эффектно; Только Моника так умеет; сама безупречность, я завидую».

Отметим, ранее о себе Моника высказывалась так:

«Я всегда была женщиной с пышными формами, никогда не была худой. И я хочу стареть мирным путем. Когда тебе 50 или 60 лет, у тебя нет тех же потребностей, что и в 20 лет. Ты меняешься», — рассказала Моника.

Также в Инстаграм актриса поделилась кадром, на котором предстала в кожаном плаще. Ее черные волосы идеально гармонировали с нарядом, в результате чего она выглядела превосходно. Макияж дополнил образ эффектной брюнетки.

Напомним, что Моника Беллуччи в обтягивающем платье впечатлила формами: "Все средства хороши".

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