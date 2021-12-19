Модель Моника Беллуччи стала посещать модные показы и важные съемки вместе со своей старшей дочерью Девой, которая пошла по ее стопам и уже подписала модельные контракты. Сама актриса меньше в Инстаграм показывает новых кадров, но поклонники любят вспоминать ее лучшие образы.
В этот раз фанаты восхитились одним из простых и одновременно с тем удачных образов Беллуччи на конференции, где звезда ответила на разные вопросы, а заодно и блеснула моложавым видом.
По мнению фанатов, Моника хоть и предпочитает стареть естественно, но все равно выглядит достаточно хорошо, чтобы иметь возможность удивить сияющим видом:
«Мне нравится эта романтика🙌❤; Che perfetto video 👌bravissimo💐👏; она для многих просто мечта; красота навсегда с ней; главное и без фильтров будет круто👍😊; очень вкусно и сияюще, было эффектно; Только Моника так умеет; сама безупречность, я завидую».
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Отметим, ранее о себе Моника высказывалась так:
«Я всегда была женщиной с пышными формами, никогда не была худой. И я хочу стареть мирным путем. Когда тебе 50 или 60 лет, у тебя нет тех же потребностей, что и в 20 лет. Ты меняешься», — рассказала Моника.
Также в Инстаграм актриса поделилась кадром, на котором предстала в кожаном плаще. Ее черные волосы идеально гармонировали с нарядом, в результате чего она выглядела превосходно. Макияж дополнил образ эффектной брюнетки.
Напомним, что Моника Беллуччи в обтягивающем платье впечатлила формами: "Все средства хороши".
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