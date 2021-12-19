Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка Оля Полякова поділилася у своєму профілі в Instagram бекстейдж-відео з репетиції новорічного мюзиклу "Снігова королева", в якому вона зіграла головну роль.
В ролику можна побачити Олю, яка приїхала на студію, вона працює зі звукорежисером. Вони обидва розповідають про пісні та музику, яку покажуть глядачам у цій виставі. За словами співачки, у неї були мурашки під час репетиції.
"Підготовка мюзиклу "Нова Снігова королева" йде повним ходом. Вперше репетируємо пісні, спеціально написані для нашого мюзиклу. У мене були мурашки... впевнена, що на концерті ви їх теж відчуєте. Запрошую всіх на це грандіозне новорічне шоу з 24 грудня в Національному палаці мистецтв "Україна", - розповіла Полякова про мюзиклі.
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