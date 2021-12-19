Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк показав, яку тяжкість йому довелося тримати на собі заради ефектної фотосесії для концерту в київському Палаці Спорту.

Андрій Хливнюк взяв участь у фотосесії, яка була веселою, але стомлюючою, повідомляє Politeka.net.

У новому Instagram-пості групи розповіли, що співакові довелося тримати на собі тяжкість у вигляді бумбоксів.

"Зібравшись зробити пару фотознімків, в тому числі для афіш, що рекламують концерт Бумбокс в київському Палаці спорту, ми отримали набагато більше матеріалу, ніж очікували", - йдеться в повідомленні.

Стверджується, що для Андрія Хливнюка це був також і виснажливий фотосет.

"Алюмінієвий каркас з поставленими на нього бумбоксами, несподівано виявився конструкцією, підняти яку можна було тільки удвох, і це успішно зробили Вова і Веталь. Результат нашої роботи можна побачити в мережі і на бордах і сітілайтах в Києві", - написав автор поста.

За 20 хвилин публікація зібрала сотні лайків.

Зазначимо, Андрій Хливнюк і гітарист Андрій Самойло створили групу "Бумбокс" в 2004 році. В основному пісні групи виконуються українською мовою, але також присутні російськомовні та англомовні хіти.

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