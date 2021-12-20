Як пише Politeka.net, Тіна Кароль є популярною вітчизняною співачкою. Зірка отримала звання Народної артистки України, а цього року випустила три альбоми і кілька відеоробіт, які набрали десятки мільйонів переглядів. Не забуває Кароль і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Тіна була в національному костюмі з намистом і вінком на голові. Артистка кудись дивилася, вражаючи образом.

"Тому святий Миколай на будь-який час допомагай...", - було написано під фото.

А до цього Тіна Кароль була в червоній сукні з ефектним вирізом. Зірку знімали на відео, коли вона посміхалася йдучи по коридору. Образ вийшов дуже цікавим і навіть пікантним завдяки вирізу.

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Фанати не змогли поставити лайки або засипати компліментами зірку, адже в сторіс Instagram немає подібних інструментів.

Нагадаємо, Кароль в міні-сукні розсмішила незграбним виглядом, послизнувшись під час зйомок

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