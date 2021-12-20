Як повідомляє Politeka.net, популярний український співак і зірковий детектив шоу "Маска" Олег Винник зворушив словами, звертаючись до учасника Мавпи на проекті. Кадри з артистом опублікували на сторінці шоу "Зірковий шлях" в Instagram.

У ролику видно, що Винник встав зі свого місця за столом детективів і навіть підійшов до Мавпи, заспокоюючи її.

"Мала, не хвилюйся, я з тобою! Я тебе не покину ніколи, зрозуміла! Я за тебе завжди! Так, кицюня, ляскай, ляскай, радуйся, радуйся, у тебе красиве платтячко. Ти Зірочка моя! Все, Тримайся, Тримайся! Не турбуйся, все Буде Добре. Це я, твій Олег. Не засмучуйся", - каже Винник Мавпа.

"Від слів Олега Винника тане серце. Зірковий детектив шоу МАСКА @maskaukrainetv знає, як правильно підтримати. Ставте + в коментарях, якщо згодні, що слова @olegg.vynnyk безцінні". Розчулені шанувальники тут же почали коментувати відео з Олегом Винником на шоу "Маска".

Нагадаємо, Винник в образі "крутого мачо" звернувся до українців: "Будемо очищати свої душі".

Як повідомляла Politeka, Олег Винник спокусив виглядом своїх "вовчиць" на шоу "Маска" : "Місцевий шуга деді".

Також Politeka писала, що Винник, згораючи від хвилювання, попросив допомоги у шанувальників: "Давайте...".