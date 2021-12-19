Як пише Politeka.net, 34-річна телеведуча давно славиться бездоганним стилем і відмінним почуттям гумору.
І нова публікація, яку Леся Нікітюк розмістила у себе в Instagram в День Святого Миколая, стала тому підтвердженням.
Леся приміряла біле вовняне плаття по фігурі з широким декольте і сміливим вирізом на стегні. На ноги вона одягла забавні шкарпетки з оленем. Локацією для знімка став Різдвяний камін. Також в кадрі був помічений Лесин домашній улюбленець на прізвисько Рафік.
Леся Нікітюк привітала шанувальників зі святом і в жартівливій формі розповіла, що знайшла під подушкою.
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"А я під подушкою знайшла ноги..а ви?😁 Зі святом❤️", - написала вона.
Відзначимо, що песик породи вест-хайленд-уайт-тер'єр живе з Лесею Нікітюк вже три роки. Вона навіть створила улюбленцю окремий аккаунт в Instagram, де за ним стежить понад 40 тис осіб, і ласкаво називає його меценатом, тому що він став "обличчям" собачого корму.
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