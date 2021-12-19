Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно представила новий альбом" подвійний рай", поділилася в Instagram чарівним фото і заінтригувала сюрпризом до свята – День святого Миколая.

На новій фотографії Тіна відображена в красивій святковій локації серед цілих гір з подарунків. Перед камерою вона з'явилася в незвичайному і вельми чарівному образі - на ній стильне картате пальто цікавого фасону і модні бежеві чоботи. Цей наряд красиво підкреслив витончені форми і ідеальні ніжки красуні.

У підписі до публікації Кароль заінтригувала шанувальників: "Подарунок в День Святого Миколая є і від мене. Мій акустичний концерт чекає вас рівно через годину, о 19:00, в Tik Tok tinakarol. Ви вибирали пісні, які хотіли б почути, я готова. Заходьте!". Фанати тут почали коментувати нову публікацію зірки, згораючи від нетерпіння.

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