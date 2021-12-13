Звезда просто блистала в нем

Известная певица Тина Кароль вышла на сцену в роскошном брендовом наряде, стоимостью почти 50 тысяч гривен, фанаты в восторге.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Тина Кароль произвела фурор, появившись на публике в роскошном наряде за 48 тысяч гривен. Фото и видео с артисткой опубликовали на фан-страницах в Instagram, посвященных ей.

Как видно, Тина позирует в длинном темном платье на тонких бретельках, которое идеально легло по фигуре, подчеркивая талию и роскошное декольте. Изюминкой наряда является необычный пояс на талии. Волосы артистки распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий естественный макияж и милая улыбка.

Отметим, что в соцсети указали, что стоимость наряда Тины составляет 1915,00 фунтов стерлингов, что в переводе на гривны примерно 48 тысяч.

Поклонники тут же принялись обсуждать новый образ Кароль, засыпая ее комплиментами в комментариях: "Так красиво", "Мне очень понравилось!", "Красиво", "Ох, как изумительно", "Как красиво, умница, талантище", "Конфетка наша", "Красота по-украински", "Разве можно ее разлюбить – нет только потерять! Красавица!", "Как всегда, лучезарная", "Красиво платье смотрится".

Напомним, Кароль вернулась к привычному образу, порадовав украинцев: "Фирменная фишечка".

Как сообщала Politeka, Кароль опустила лямки короткого платья и показала, как правильно соблазнять: кадры.

Также Politeka писала, что Тина Кароль выгнулась на полу и впечатлила своим мастерством растяжки: кадры.