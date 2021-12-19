У мережі показали, ка Алла Пугачова з донькою Лізою готує на своїй шикарній кухні в замку.

Як пише Politeka.net, відео з'явилася на одній з фан-сторінок, присвяченій легендарній співачці та її сімейству.

«Алла Пугачова з донечкою Лізою. Такі домашні", - йдеться у підписі.

На кадрах видно, як Алла з Лізою відокремлюють жовтки від білків, після чого співачка взялася збивати білки міксером, а її дочка нібито керувала мамою.

За процесом приготування пирога спостерігав син Примадонни Гаррі Галкін.

Хлопчик з цікавістю дивився на те, що робить його сестра і мама, а знімав те, що відбувається на камеру батько сімейства – Максим Галкін.

Природно, користувачі Мережі почали обговорювати побачене.

Підписники звернули увагу, як грізно Алла сказала своїй дочці перед тим як збивати міксером яйця.

"Відійшла звідси🤣. Така-така прям🤣 обожнюю її!!!",

"Я теж на це "відійшла" звернула увагу☺️",

"Все це не натурально. Показуха. Цікаво як вона з таким прокуреному голосом співає????",- висловилися в мережі.

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