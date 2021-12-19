В сети показали, ка Алла Пугачева с дочкой Лизой готовит на своей шикарной кухне в замке.

Как пишет Politeka.net, видео появилась на одной из фан-страничек, посвященной легендарной певице и ее семейству.

«Алла Пугачева с доченькой Лизой. Такие домашние», - говорится в подписи.

На кадрах видно, как Алла с Лизой отделяют желтки от белков, после чего певица взялась взбивать белки миксером, а ее дочь якобы управляла мамой.

За процессом приготовления пирога наблюдал сын Примадонны Гарри Галкин.

Мальчик с интересом смотрел на то, что делает его сестра и мама, а снимал происходящее на камеру отец семейства – Максим Галкин.

Естественно, пользователи сети принялись обсуждать увиденное.

Подписчики обратили внимание, как грозно Алла сказала своей дочери перед тем как взбивать миксером яйца.

"Отошла от сюда🤣. Такая -такая прям🤣 обожаю её!!!",

"Я тоже на это «отошла» обратила внимание🤔😜✌️",

"Всё это не натурально. Показуха. Интересно как она с таким прокуренном голосом поёт????", - высказались в сети.

Напомним, что Пугачева с новым париком впечатлила видом рядом с дочкой: "Аллочка похожа на...".

А еще Politeka писала, что Пугачева не сдержала эмоций от прикосновения Галкина: "Любая старушенция...".

Также Politeka сообщала, что Пугачева в кожаном мини впечатлила видом, не обошлось без критики: "Похожа на постаревшую Мальвину".