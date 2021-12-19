Как пишет Politeka.net, видео появилась на одной из фан-страничек, посвященной легендарной певице и ее семейству.
«Алла Пугачева с доченькой Лизой. Такие домашние», - говорится в подписи.
На кадрах видно, как Алла с Лизой отделяют желтки от белков, после чего певица взялась взбивать белки миксером, а ее дочь якобы управляла мамой.
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Мальчик с интересом смотрел на то, что делает его сестра и мама, а снимал происходящее на камеру отец семейства – Максим Галкин.
Естественно, пользователи сети принялись обсуждать увиденное.
Подписчики обратили внимание, как грозно Алла сказала своей дочери перед тем как взбивать миксером яйца.
"Отошла от сюда🤣. Такая -такая прям🤣 обожаю её!!!",
"Я тоже на это «отошла» обратила внимание🤔😜✌️",
"Всё это не натурально. Показуха. Интересно как она с таким прокуренном голосом поёт????", - высказались в сети.
Напомним, что Пугачева с новым париком впечатлила видом рядом с дочкой: "Аллочка похожа на...".
А еще Politeka писала, что Пугачева не сдержала эмоций от прикосновения Галкина: "Любая старушенция...".
Также Politeka сообщала, что Пугачева в кожаном мини впечатлила видом, не обошлось без критики: "Похожа на постаревшую Мальвину".