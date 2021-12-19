Як пише Politeka.net, Микита Добринін кілька сезонів тому був учасником шоу "Холостяк". Там красень вибрав Дашу квіткову, з якою довгий час зустрічався після закінчення шоу, але в підсумку пара офіційно оформила стосунки. Нещодавно дружина Микити народила первістка, якого назвали Левом. Пара активно веде блоги в соціальних мережах, де ділиться найцікавішим.
Цього разу Микита опублікував знімок у себе на сторінці в Instagram. На фото Даша залізла на плечі Добриніну, звісивши ноги. Квіткова таким чином вирішила дістати до верхівки ялинки, яку пара прикрашала.
"Нехай офігенні сюрпризи і подарунки будуть мінімум до Нового року. Граємо?",- написано було під фото.
Софія Ротару відразу після "Пісні року" в Москві з'явилася на Новорічному кварталі: "Таке почуття..."
Трінчер у непристойному вбранні похизувалася престижною нагородою на червоній доріжці: "Хто помітив сліди від..."
Заплакана Репяхова заговорила про розрив з Павліком і натякнула на причину: "Я в цій війні одна"
"Не намагайтеся": Мартиновська при всіх осадила самовпевнену учасницю "Майстер Шеф"
Відомий співак в костюмі Порося розпсихувався за лаштунками шоу "Маска": "Закінчую участь..."
Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:
"Де ви замовляли ялинку?", "Вогонь", " а Лева на маму!!!!", "Красуня-ялинка".
Нагадаємо, дружина "Холостяка" Добриніна розбурхала рідкісними сімейними кадрами
А ще Politeka повідомляла, що дружина" Холостяка " Добриніна показала, як вони прикрасили ялинку в їх новому розкішному будинку
Також Politeka писала, що екс - "Холостяк" Добринін у шкіряній куртці показав, чим підкорює квіткову