Як пише Politeka.net, Микита Добринін кілька сезонів тому був учасником шоу "Холостяк". Там красень вибрав Дашу квіткову, з якою довгий час зустрічався після закінчення шоу, але в підсумку пара офіційно оформила стосунки. Нещодавно дружина Микити народила первістка, якого назвали Левом. Пара активно веде блоги в соціальних мережах, де ділиться найцікавішим.

Цього разу Микита опублікував знімок у себе на сторінці в Instagram. На фото Даша залізла на плечі Добриніну, звісивши ноги. Квіткова таким чином вирішила дістати до верхівки ялинки, яку пара прикрашала.

"Нехай офігенні сюрпризи і подарунки будуть мінімум до Нового року. Граємо?",- написано було під фото.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Де ви замовляли ялинку?", "Вогонь", " а Лева на маму!!!!", "Красуня-ялинка".

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