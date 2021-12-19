Як пише Politeka.net, Кім є однією з сестер зіркової сім'ї Кардашьян-Дженнер. Зірка стала популярною завдяки шоу"Сімейство Кардашьян". Після цього популярність стала тільки рости і зараз за зіркою стежить 271 мільйон фанатів з усього світу в Instagram. Там світська левиця активно ділиться своїми образами, кадрами з особистого життя і багатьом іншим.

На новому фото Кім позувала в" невидимому " комбінезоні. Зірка стояла біля маленької арки, вражаючи кожним вигином.

Фанати, включаючи сестру Кортні Кардашьян, поставили понад 300 тисяч лайків і написали коментарі:

"Моя любов", "Привіт", "це за межею реальності", "яка щедра королева", "смачна", "Маленька дівчинка", "сподіваюся, 2022 рік буде набагато краще", "ви дійсно ікона моди", "Прекрасно", "Кім, мабуть, дивовижна", "О Боже мій", "Просто вогонь", "якщо ти це читаєш, я люблю тебе".

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