Як пише Politeka.net, на вихідних Леся Нікітюк поїхала до Хмельницького, до батьків. Там знаменитість відзначила День Святого Миколая і провела час у колі сім'ї. Никитюк не забула привезти подарунки своїм племінницям, а також захопила з собою домашнього улюбленця – собачку Рафіка, якого вона не могла залишити вдома одного.

У своїх Stories Instagram Никитюк показала свій лук, на ній було надіто біле плаття по фігурі зі сміливим декольте, яке підкреслювало пишний бюст красуні.

На одному з кадрів Леся засвітила, як племінниця Аня подякувала свої знаменитій тітці, ніжно поцілувавши її в щоку. Телеведуча звабливо попозувала поруч з дівчинкою.

Раніше Politeka писала, що Леся Нікітюк похвалилася брендовим одягом свого "мецената"

Нагадаємо, що Нікітюк вразила луком як у відомої співачки:"на тобі крутіше, ніж на Бейонсе".

А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк у сукні з розрізом до стегна розповіла, як готується до Нового року: "Нижнє декольте залік".