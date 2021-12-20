Як пише Politeka.net, на вихідних Леся Нікітюк поїхала до Хмельницького, до батьків. Там знаменитість відзначила День Святого Миколая і провела час у колі сім'ї. Никитюк не забула привезти подарунки своїм племінницям, а також захопила з собою домашнього улюбленця – собачку Рафіка, якого вона не могла залишити вдома одного.
У своїх Stories Instagram Никитюк показала свій лук, на ній було надіто біле плаття по фігурі зі сміливим декольте, яке підкреслювало пишний бюст красуні.
На одному з кадрів Леся засвітила, як племінниця Аня подякувала свої знаменитій тітці, ніжно поцілувавши її в щоку. Телеведуча звабливо попозувала поруч з дівчинкою.
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Раніше Politeka писала, що Леся Нікітюк похвалилася брендовим одягом свого "мецената"
Нагадаємо, що Нікітюк вразила луком як у відомої співачки:"на тобі крутіше, ніж на Бейонсе".
А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк у сукні з розрізом до стегна розповіла, як готується до Нового року: "Нижнє декольте залік".