Як пише Politeka.net, в Instagram 44-річна Камалія опублікувала відео з незвичайного тренування. Артистка разом зі своїм тренером стрибала в незвичайних стрибучих черевиках.
"Ответочка для тих, хто думає, що я не ходжу в зал і не займаюся спортом) а ну-ка, давайте спробуйте так пострибати і потанцювати з черевиками вагою кожен по 3,5 кг.!", - звернулася Камалія до недоброзичливців.
У коментарях їй залишили масу теплих відгуків.
"Умнічка!", "Так, ви-молодець. Це величезна праця. Знаю особисто!", "Красуня, молодець", "Молодчинка", "Милуюся, і по доброму захоплююся, браво", "Супер-жінка", "Клас. Молодець так і треба!",- пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що на виступи і світські виходи Камалія завжди вибирає приталені ефектні вбрання. Красуня володіє чарівними формами. І як виявилося, багато працює над тим, щоб виглядати чудово.
Нагадаємо, що Камалія Захур засвітила новорічні декорації свого розкішного будинку:"Ялинка розкішна".
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