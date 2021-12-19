Українська співачка Камалія Захур, яку називають найбагатшою артисткою України через її чоловіка-мільярдера, показала, як їй вдається підтримувати відмінну форму.

Як пише Politeka.net, в Instagram 44-річна Камалія опублікувала відео з незвичайного тренування. Артистка разом зі своїм тренером стрибала в незвичайних стрибучих черевиках.

"Ответочка для тих, хто думає, що я не ходжу в зал і не займаюся спортом) а ну-ка, давайте спробуйте так пострибати і потанцювати з черевиками вагою кожен по 3,5 кг.!", - звернулася Камалія до недоброзичливців.

У коментарях їй залишили масу теплих відгуків.

"Умнічка!", "Так, ви-молодець. Це величезна праця. Знаю особисто!", "Красуня, молодець", "Молодчинка", "Милуюся, і по доброму захоплююся, браво", "Супер-жінка", "Клас. Молодець так і треба!",- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що на виступи і світські виходи Камалія завжди вибирає приталені ефектні вбрання. Красуня володіє чарівними формами. І як виявилося, багато працює над тим, щоб виглядати чудово.

Нагадаємо, що Камалія Захур засвітила новорічні декорації свого розкішного будинку:"Ялинка розкішна".

Як повідомляла Politeka, Камалія Захур здивувала дефіле в ефектній сукні: "Діамант".

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