Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук став дуже популярним телеведучим і зараз радує українців своїми перевтіленнями на шоу "Маска". Також зірка в цьому році знімався в талант шоу "Співають всі". Володимир одружений на красуні Христині, з якою нещодавно відсвяткували першу річницю весілля і зараз пара займається будівництвом свого особняка в елітному селищі під Києвом. Не забуває Остапчук і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Володимир показав, як чатився з дружиною.

"До речі. Тіло там дещо передали, чекає в кімнаті", - написала Христина.

"Хто?",- написав у відповідь Володимир.

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"Не знаю", - відповіла дружина.

"Ааа, тобі", - виправила сварове тіло в результаті Христина.

"Моя дружина і Т9", - підписав листування в результаті Володимир.

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