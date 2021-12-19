Успешный украинский телеведущий Владимир Остапчук, который ведет проект "Маска" и "Співають всі", показал переписку с женой, подшутив над ней.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук стал очень популярным ведущим на ТВ и сейчас радует украинцев своими перевоплощениями на шоу "Маска". Также звезда в этом году снимался в талант шоу "Співають всі". Владимир женат на красотке Кристине, с которой недавно отпраздновали первую годовщину свадьбы и сейчас пара занимается строительством своего особняка в элитном поселке под Киевом. Не забывает Остапчук и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Владимир показал, как чатился с женой.

"Кстати. Тело там кое-что передали, ждет в комнате", - написала Кристина.

"Кто?", - написал в ответ Владимир.

"Не знаю",- ответила супруга.

"Ааа, тебе", - исправила свлово тело в итоге Кристина.



"Моя жена и Т9", - подписал переписку в итоге Владимир.

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