Як пише Politeka.net, Анна Богдан стала популярною блогеркою після перемоги на шоу "Холостяк". Після проекту красуня продовжила зустрічатися з Михайлом Заливако і пара донині разом. Анна активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс Анна показала, як вона з Михайлом вирушила до Харкова.
"По дорозі до Харкова", - написала Богдан.
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"Діти. Всім привіт. Вітаю зі святом, з днем Миколайчика. Сподіваюся, що всі були хороші і всі отримали подарунки. А у нас сьогодні з Мішею велике свято. У Мішиної бабусі сьогодні день народження", - написала Анна.
А на ще одному сторіс Богдан розповіла, скільки бабусі виповнилося.
"Їй сьогодні 100 років. Тому ми вже в Харкові і їдемо її вітати з квіточками", - написала Анна.
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