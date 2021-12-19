Блогерка Ганна Богдан, яка перемогла в "Холостяк" з Михайлом Заливако, розповіла про велике свято, на яке вирушила зі своїм коханим

Як пише Politeka.net, Анна Богдан стала популярною блогеркою після перемоги на шоу "Холостяк". Після проекту красуня продовжила зустрічатися з Михайлом Заливако і пара донині разом. Анна активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Анна показала, як вона з Михайлом вирушила до Харкова.

"По дорозі до Харкова", - написала Богдан.

"Діти. Всім привіт. Вітаю зі святом, з днем Миколайчика. Сподіваюся, що всі були хороші і всі отримали подарунки. А у нас сьогодні з Мішею велике свято. У Мішиної бабусі сьогодні день народження", - написала Анна.

А на ще одному сторіс Богдан розповіла, скільки бабусі виповнилося.

"Їй сьогодні 100 років. Тому ми вже в Харкові і їдемо її вітати з квіточками", - написала Анна.

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