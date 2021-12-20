Як пише Politeka.net, Олександр Стоянов є популярним вітчизняним артистом балету і прем'єром Національної опери України, отримавши звання Заслуженого артиста України. Олександр зараз з Катею відпочиває у Вашингтоні, США. Артист поділився новими фото в Instagram, де показав, як проводить з дружиною час.
На фото Стоянов і Кухар позували посеред дороги. Олександр підняв Катю над собою для спільного фото. На останньому відео зірка показав, як зібрався їздити на квадроциклах.
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Сподіваюся, ми і в Київ привеземо трохи снігу, але краще стільки ж!)) ",- написав Стоянов.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Як красиво", "Супер".
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