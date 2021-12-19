Як пише Politeka.net, в Instagram Злата Огневич записала відеозвернення до своїх фанатів.
«Я сподіваюся, що ви всі дуже класно проводите цей вечір. Я особисто так, у мене насичений тиждень попереду, готуюся до нього», - поділилася враженнями Огневич.
Зірка звернулася до шанувальників з незвичайним проханням.
"Якщо ви мене хочете підтримати, будь ласка, не надсилайте скріни з його сторіс, цитати з його постів, фотографії, тому що мені від цього боляче і неприємно. Якщо ви мене дійсно любите, будь ласка, не робіть цього", - зазначила вона.
Пугачова нарвалася на критику, взявшись вчити дочку готувати на розкішній кухні: "Відійшла звідси"
Суддя "Майстер шеф" Мартиновська емоційно звернулася до українців: "Мої хороші..."
Тіло популярної співачки знайшли під вікнами готелю, їй було всього 35 років: деталі трагічного інциденту
Зірка "Жіночого кварталу" в купальнику дала спеку на жердині: "Ви просто пожежа"
Трінчер у непристойному вбранні похизувалася престижною нагородою на червоній доріжці: "Хто помітив сліди від..."
За словами Злати Огневич, Андрій Задворний добровільно пішов з її життя, а вона, в свою чергу, закрила за ним двері і поставила крапку в цих відносинах. Вона додала, що більше нічого не відчуває до цієї людини і вважає історію завершеною.
Нагадаємо, що Злата Огневич полонила видом в ефектному міні, розвалившись на ліжку: «шикарні ніжки».
Як повідомляла Politeka, Злата Огневич після провальних відносин заговорила про нового хлопця: "Тепер я хочу...".
Також Politeka писала, що Огневич сватають за іншого учасника "Холостячки": "не віддавайте його інший".