Як пише Politeka.net, в Instagram Злата Огневич записала відеозвернення до своїх фанатів.

«Я сподіваюся, що ви всі дуже класно проводите цей вечір. Я особисто так, у мене насичений тиждень попереду, готуюся до нього», - поділилася враженнями Огневич.

Зірка звернулася до шанувальників з незвичайним проханням.

"Якщо ви мене хочете підтримати, будь ласка, не надсилайте скріни з його сторіс, цитати з його постів, фотографії, тому що мені від цього боляче і неприємно. Якщо ви мене дійсно любите, будь ласка, не робіть цього", - зазначила вона.

За словами Злати Огневич, Андрій Задворний добровільно пішов з її життя, а вона, в свою чергу, закрила за ним двері і поставила крапку в цих відносинах. Вона додала, що більше нічого не відчуває до цієї людини і вважає історію завершеною.

Нагадаємо, що Злата Огневич полонила видом в ефектному міні, розвалившись на ліжку: «шикарні ніжки».

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич після провальних відносин заговорила про нового хлопця: "Тепер я хочу...".

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