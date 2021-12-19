Четвертая жена Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, которая родила ему сына Михаила, поделилась радостной новостью о маленьком сынишке.

Как пишет Politeka.net, на днях Екатерина Репяхова поделилась фотографией в слезах, признавшись, что ее 55-летний муж обидел ее. Девушка отметила, что после этого она не уверена, останется ли она вместе с артистом. Она добавила, что оказалась «в этой войне» одна.

На следующий день блогерша поблагодарила своих поклонников за поддержку, отметив, что теперь будущее их семьи зависит от Виктора Павлика. Она добавила, что не хочет притворяться, поэтому за ситуацией в их семье будет следить вся страна.

Позже Екатерина Репяхова опубликовала фото с празднования полугода своего сына, поделившись хорошими новостями.

«Нашла у сыночка второй зуб», - подписала фото девушка.

На фото Репяхова предстала в эффектном черном платье. Выглядела она превосходно.

Напомним, что Екатерина Репяхова покорила видом на вечеринке у маленького сына: «Сама нежность».

Как сообщала Politeka, Репяхова в слезах заговорила о разрыве с Павликом, что произошло: "Я в этой войне одна".

Также Politeka писала, что Екатерина Репяхова после громкого скандала заговорила о наказании: "Хотела, чтобы люди узнали правду".