Четверта дружина Віктора Павліка Катерина Реп’яхова, яка народила йому сина Михайла, поділилася світлиною в сльозах і сколихнула шанувальників звісткою.

Як пише Politeka.net, четверта дружина 55-річного співака Віктора Павліка 27-річна Катерина Реп’яхова, яка півроку тому народила йому сина Михайла, у сторіс в своєму Instagram опублікувала нове фото, на якому була сильно заплакана, та сколихнула шанувальників звісткою про можливий розрив з чоловіком.

"Мене дуже образив мій чоловік. І я не впевнена, що ми після цього будемо з ним разом. Я в цій війні одна!!!", - заявила Реп’яхова.

Також четверта дружина Павліка трохи пізніше розповіла, що відтепер її життя змінилося безповоротно.

"Життя дивовижне. Просинаєшся вранці і не знаєш, що сьогодні твоє життя зміниться безповоротно", - сказала Катерина.

Так, "війною" Катя могла назвати розбірки із третьою дружиною виконавця Ларисою Созаєвою на яку подала в суд за її слова "нахабна тварюка" та спробу знищити її бізнес в Instagram.

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