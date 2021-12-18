Четвертая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая родила ему сына Михаила, поделилась фотографией в слезах и всколыхнула поклонников известием.

Как пишет Politeka.net, четвертая жена 55-летнего певца Виктора Павлика 27-летняя Екатерина Репяхова, которая полгода назад родила ему сына Михаила, в сторис в своем Instagram опубликовала новое фото, на котором была сильно заплаканная, и всколыхнула поклонников известием о возможном разрыве с мужем.

"Меня очень обидел мой муж. И я не уверена, что мы после этого будем с ним вместе. Я в этой войне одна!!!",- заявила Репяхова.

Также четвертая жена Павлика чуть позже рассказала, что отныне ее жизнь изменилась безвозвратно.

"Жизнь удивительна. Просыпаешься утром и не знаешь, что сегодня твоя жизнь изменится безвозвратно", - сказала Екатерина.

Так, "войной" Катя могла назвать разборки с третьей женой исполнителя Ларисой Созаевой, на которую подала в суд за ее слова "наглая тварь" и попытку уничтожить ее бизнес в Instagram.

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