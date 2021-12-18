Как пишет Politeka.net, четвертая жена 55-летнего певца Виктора Павлика 27-летняя Екатерина Репяхова, которая полгода назад родила ему сына Михаила, в сторис в своем Instagram опубликовала новое фото, на котором была сильно заплаканная, и всколыхнула поклонников известием о возможном разрыве с мужем.
"Меня очень обидел мой муж. И я не уверена, что мы после этого будем с ним вместе. Я в этой войне одна!!!",- заявила Репяхова.
Также четвертая жена Павлика чуть позже рассказала, что отныне ее жизнь изменилась безвозвратно.
"Жизнь удивительна. Просыпаешься утром и не знаешь, что сегодня твоя жизнь изменится безвозвратно", - сказала Екатерина.
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Так, "войной" Катя могла назвать разборки с третьей женой исполнителя Ларисой Созаевой, на которую подала в суд за ее слова "наглая тварь" и попытку уничтожить ее бизнес в Instagram.
Ранее Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика покорила видом на вечеринке у шестимесячного сына: "Сама нежность".
Напомним, что трагедия сорвала свадьбу Виктора Павлик с Репяховой: фото нарядов и на когда перенесли торжество.
А еще Politeka сообщала, что Репяхова показала лицо шестимесячного сына от 55-летнего Виктора Павлика: "Плачу...".