Продюсер Володимир Завадюк показав шанувальникам бекстейдж зі зйомок нового сезону шоу "Голос країни" та засвітив декорації та міжнародний логотип.

Як пише Politeka.net, у сторіс у своєму Instagram відомий продюсер Володимир Завадюк, який вже дев’ятий сезон поспіль працює над створенням популярного вокального шоу "Голос країни", показав бекстейдж та останні приготування до зйомок першого випуску 12 сезону.

Як бачимо, у новому сезоні "Голосу країни" будуть вже знайомі багатьом декорації – велика рука із мікрофоном. Також продюсери вирішили додати декілька новинок.

Так, у новому сезоні вперше використають міжнародний логотип проєкту.

"У цьому сезоні ми вперше використаємо і міжнародний логотип thevoice. Наша адаптація "Голосу країни" багато разів була прикладом для інших країн у всьому світі. І це завдяки команді", - сказав Завадюк.

Окрім цього, продюсер показав, як виглядатиме дорога на сцену і сама сцена.

Нагадаємо, що тренерами нового сезону "Голосу країни" стануть Потап, Оля Полякова, Надя Дорофєєва та Святослав Вакарчук.

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