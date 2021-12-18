Відомий музикант Святослав Вакарчук розповів, яких вокалістів буде набирати в свою команду в новому сезоні "Голосу країни"

Як повідомляє Politeka.net, відомий музикант і фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який став зірковим тренером у новому сезоні "Голосу країни", поділиться своїми очікуваннями. Так, в закуліссі зйомок артист дав коротке інтерв'ю, відео якого опублікували на сторінці проекту в Instagram.

Так, серед іншого Святослав розповів, які у нього очікування: "життя вчить мене нічого не очікувати, а просто дивуватися, причому щиро, як вперше. Щодо стратегії, за якою збирається працювати з учасниками, Вакарчук зазначив, що ще не думав про це. "Розберемося", - зазначив він.

Також музикант розповів, яких вокалістів шукатиме на "Голосі": "Я шукатиму максимально музичних людей. На першому місці у мене завжди було відчуття музики. Звичайно, мені цікаві люди, які мають красиві природні тембри голосів. Сила голосу і якість володіння ним теж важливі, але для мене мають менше значення".

Нагадаємо, Вакарчук з "Океан Ельзи" розкрив свою романтичну сторону в чуттєвих образах: "Ви космос".

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