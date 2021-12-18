Як повідомляє Politeka.net, відомий музикант і фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який став зірковим тренером у новому сезоні "Голосу країни", поділиться своїми очікуваннями. Так, в закуліссі зйомок артист дав коротке інтерв'ю, відео якого опублікували на сторінці проекту в Instagram.
Так, серед іншого Святослав розповів, які у нього очікування: "життя вчить мене нічого не очікувати, а просто дивуватися, причому щиро, як вперше. Щодо стратегії, за якою збирається працювати з учасниками, Вакарчук зазначив, що ще не думав про це. "Розберемося", - зазначив він.
Також музикант розповів, яких вокалістів шукатиме на "Голосі": "Я шукатиму максимально музичних людей. На першому місці у мене завжди було відчуття музики. Звичайно, мені цікаві люди, які мають красиві природні тембри голосів. Сила голосу і якість володіння ним теж важливі, але для мене мають менше значення".
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