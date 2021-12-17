Продюсер вокального проєкту "Голос країни" Володимир Завадюк розповів українцям, що до початку зйомок нового сезону шоу залишилося лише декілька днів.

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram продюсер популярного вокального шоу "Голос країни" Володимир Завадюк розповів, що до початку зйомок нового сезону залишилося декілька днів.

"До старту зйомок "Голос країни" залишилися лічені дні. Складно уявити, проте це мій 9 сезон. Дуже хочу, щоб вам сподобалося. Вірю в цей сезон, як ніколи. ❤️‍🔥", - написав Завадюк.

Нагадаємо, що тренерами нового сезону стали Надя Дорофєєва, Оля Полякова, Потап та Святослав Вакарчук, але багатьом українцям не дуже сподобався такий вибір продюсерів.

"Шкода, що без Юлії Саніної ( Вона як ніхто заслуговує бути тренером 😉", "Чекаємо 😏🔥", "Де ж ті таланти потім діваються? Сумно...", " Чекаємо👍🏻😍", - написали в Мережі.

Нагадаємо, що раніше Юлія Саніна прокоментувала рішення продюсерів "Голосу країни". Співачка зазначила, що попри її відкритість до проєкту продюсери вибрали іншу артистку.

Рaніше Politeka писала, що переможець "Голосу країни" пустився в танок з Дорофєєвою, відео: "Які ви круті".

Нагадаємо, що продюсера "Голосу країни" закликали до відповіді за новий склад тренерів: "Танці з зірками" вже полетіли до біса".

А ще Politeka повідомляла, що Надя Дорофєєва напередодні нового "Голосу країни" показала свої найяскравіші образи: "Всі дуже класні".