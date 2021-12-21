Відома українська модель і володарка титулу "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях показала себе в лікарняній палаті з бинтом на обличчі після операції.

Як пише Politeka.net, 27-річна красуня, яка представляла Україну на конкурсі «Міс Всесвіт 2021», але не потрапила навіть у топ-16, поділилася у своїх сторіз не найприємнішими спогадами.

Неплях розповіла, що була в лікарні, коли випадково потрапила у відділення, де рік тому їй поставили тривожний діагноз. Тоді у моделі знайшли пухлину в носі і рекомендували термінову операцію.

"Трошки заблукала в Охматдиті і випадково напала на відділення, де мені Лор рік тому поставив діагноз і сказав терміново оперувати. З настанням зими я намагалася згадати, що я робила минулої зими, але я і забула, що минулу зиму я прогворіла і сиділа на карантині...", - написала Неплях.

Вона поділилася архівними кадрами, знятими 16 лютого цього року. Тоді модель показувала себе відразу після операції ще в лікарняному ліжку. Ніс красуні був забинтований після операції з видалення пухлини.

А вже через два дні пов'язку зняли, і Неплях змогла показати шанувальникам своє обличчя після операції.

Відзначимо, що тоді операція Анни пройшла успішно, після чого моделі довелося пройти реабілітацію.

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