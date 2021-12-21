Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці телепрограми "Зірковий шлях" в Instagram опублікували сторіс четвертої дружини відомого 55-річного українського співака Віктора Павліка 27-річної Катерини Реп’яхової, де вона розповіла шанувальникам, що чоловік її сильно образив і вона не знає, чи будуть вони продовжувати стосунки.

Нагадаємо, що між Реп’яховою та третьою дружиною співака Ларисою Созаєвою розгорівся конфлікт. Катерина навіть подала до суду, бо Созаєва назвала її "нахабною тварюкою". До того ж, за словами четвертої дружини Павліка, вона намагається знищити її бізнес в мережі.

У коментарях шанувальники обговорили скандал між подружжям.

"А бумеранг ніхто не відміняв, люба!", "Навіщо на загальний огляд виставляти особисте життя? Самі на шию стрибають, а потім плачуть", "В неї, здається, щось із головою біда", "Життя- це супермаркет, де вкінці є каса, на якій кожен має розрахуватись за свій "кошик"…", "В кожній родині є сварки, не обов'язково виставляти це на всю країну, нікому не цікаво", - написали в Мережі.

Рaніше Politeka писала, що молода дружина Віктора Павліка поділилася своїм болем після їхнього конфлікту: "Ніколи мені не було так...".

Нагадаємо, що Реп’яхова після натяку на розставання з Павликом вразила новинами: "Знайшла у синочка...".

А ще Politeka повідомляла, що "Нехай спостерігає вся країна": Реп’яхова внесла ясність у свої натяки на розрив з Павліком.