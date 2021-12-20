Співак Олег Винник, якого підкосила хвороба під час гастролей по Україні ще в жовтні, нарешті, розкрив, що з ним і який його стан зараз.

48-річний Винник розповів про недугу ведучій "Світського життя" Каті Осадчій. Кінець року завжди гаряча пора для артистів, іноді у них навіть голоси не витримують, що, власне, сталося з Олегом Анатолійовичем.

Лікарі поставили Виннику діагноз - бронхіально-астматичний ларингіт. За словами артиста, зараз він почувається вже добре. Але досі переживає, що був змушений скасувати ті концерти, які публіка чекала кілька років - квитки були розпродані ще до пандемії коронавірусу. Так, 24 і 25 листопада на головній сцені країни, в Палаці "Україна" в Києві, повинні були пройти його виступи, які в підсумку перенесли на весну.

Як артистам витримувати передноворічні навантаження, Винник порадив одне - спати.

"У мене був період часу такий, після ось цієї втоми, хвороби, я спав по 18 годин. Все", - заявив співак.

Зазначимо, восени минулого року Винник перехворів COVID-19. Тоді він брав участь у "Танцях з зірками" і в кінці кінців був змушений покинути проект.

Виннику вдалося встати на ноги за місяць, але наслідки коронавірусу артист відчуває досі. Також він зізнавався, що внаслідок недуги схуд на 10 кг.

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