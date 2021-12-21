Як пише Politeka.net, про свої нові успіхи Сумський розповіла в Instagram. У новій публікації актриса написала про те, що вони стали володарями нагород загальнонаціональної премії року «Імперія краси».
Так, Борисюку вручили статуетку за перемогу в номінації "Відкриття року", а Сумській - "За вагомий внесок в український кінопростір".
Актриса опублікувала серію фото, на яких вони з чоловіком позували зі своїми статуетками.
"Надзвичайно приємно в день святого Миколая отримати таку почесну нагороду від загальнонаціональної премії року "Імперія краси". Щасливі і далі дарувати радість творчості нашим глядачам разом з Віталієм", - написала Сумський.
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Її пост вразив ведучих Володимира Остапчука і Лесю Нікітюк, яка тут же привітала пару. Українці також не відставали.
"Мої вітання! Є дива у світі", "Оля Сумська вітаю вас з врученням оскара бажаю Вам міцного здоров'я щастя, добра всього кращого в житті", "спасибі, що ви Гордість країни, спасибі вашій родині", "та тільки піариться по всіх шоу", "вітаю ви їх заслужили", - пишуть люди.
Зазначимо, раніше Борисюк вирішив продемонструвати свої вокальні дані на шоу "Голос країни". Актор довів, що вміє співати, проте до фіналу шоу так і не дійшов.
Нагадаємо, Ольга Сумська з укладанням і макіяжем помолодшала на зйомках серіалу.
Як повідомляла Politeka, 55-річна Сумська в маленькому боді і ботфортах довела, що не гірше молодих актрис.
Також Politeka писала, що Сумська притулилася до відомого режисера і заінтригувала заявою.