Культова українська актриса Ольга Сумська та її чоловік, актор і співак Віталій Борисюк, похвалилися престижними нагородами, вразивши інших знаменитостей.

Як пише Politeka.net, про свої нові успіхи Сумський розповіла в Instagram. У новій публікації актриса написала про те, що вони стали володарями нагород загальнонаціональної премії року «Імперія краси».

Так, Борисюку вручили статуетку за перемогу в номінації "Відкриття року", а Сумській - "За вагомий внесок в український кінопростір".

Актриса опублікувала серію фото, на яких вони з чоловіком позували зі своїми статуетками.

"Надзвичайно приємно в день святого Миколая отримати таку почесну нагороду від загальнонаціональної премії року "Імперія краси". Щасливі і далі дарувати радість творчості нашим глядачам разом з Віталієм", - написала Сумський.

Її пост вразив ведучих Володимира Остапчука і Лесю Нікітюк, яка тут же привітала пару. Українці також не відставали.

"Мої вітання! Є дива у світі", "Оля Сумська вітаю вас з врученням оскара бажаю Вам міцного здоров'я щастя, добра всього кращого в житті", "спасибі, що ви Гордість країни, спасибі вашій родині", "та тільки піариться по всіх шоу", "вітаю ви їх заслужили", - пишуть люди.

Зазначимо, раніше Борисюк вирішив продемонструвати свої вокальні дані на шоу "Голос країни". Актор довів, що вміє співати, проте до фіналу шоу так і не дійшов.

Нагадаємо, Ольга Сумська з укладанням і макіяжем помолодшала на зйомках серіалу.

Як повідомляла Politeka, 55-річна Сумська в маленькому боді і ботфортах довела, що не гірше молодих актрис.

Також Politeka писала, що Сумська притулилася до відомого режисера і заінтригувала заявою.