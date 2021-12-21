Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка Тіна Кароль приголомшила шанувальників новим фото. Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram чарівний знімок, на якому позує у святковій обстановці і викликала захват у користувачів.
На фотографії Тіна відображена у святковій локації серед гір з подарунків. Перед камерою вона з'явилася в короткій картатій сукні цікавого фасону і стильних бежевих чоботях. Цей наряд красиво підкреслив струнку фігуру і ідеальні ноги. Волосся співачки розпущене і м'якими локонами спадають на плечі, а на обличчі легкий макіяж з червоною помадою і грайлива посмішка.
Шанувальники просто в захваті від нового образу Кароль, її засипають компліментами в коментарях: "Екстравагантна жінка!", "Чарівна", "Мати моя жінка", "Яка красива", "Красива. Немає слів", "Здрастуйте, це поліція Instagram, і ви оштрафовані за перевищення краси", "Найкрасивіша", "Яка неймовірна", "Красива до неможливості", "Яке плаття неймовірне", "Така різна", "Дуже красива".
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