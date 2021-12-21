Как сообщает Politeka.net, популярная певица Тина Кароль ошеломила поклонников новым фото. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram очаровательный снимок, на котором позирует в праздничной обстановке и вызвала восторг у пользователей.

На фотографии Тина запечатлена в праздничной локации среди гор из подарков. Перед камерой она появилась в коротком клетчатом платье интересного фасона и стильных бежевых сапогах. Этот наряд красиво подчеркнул стройную фигуру и идеальные ноги. Волосы певицы распущены и мягкими локонами спадают на плечи, а на лице легкий макияж с красной помадой и игривая улыбка.

Поклонники просто в восторге от нового образа Кароль, ее засыпают комплиментами в комментариях: "Экстравагантная женщина!", "Очаровательная", "Мать моя женщина", "Какая красивая", "Красивая. Нет слов", "Здравствуйте, это полиция инстаграма, и вы оштрафованы за превышение красоты", "Самая красивая", "Какая невероятная", "Красивая до невозможности", "Какое платье невероятное", "Такая разная", "Очень красивая".

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