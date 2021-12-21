Як пише Politeka.net, популярна українська виконавиця Злата Огнєвіч, яка була головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка", часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами у своєму Instagram.
Цього разу співачка показала шанувальникам своє нове тимчасове татуювання, яке зробила на руці. Так, Злата показала красиву квітку і зізналася, що поки не готова робити справжнє татуювання.
"Поки не готова бити собі татуювання, а точніше – не можу визначитися з місцем. А ось тимчасовий варіант – клас", - написала Злата Огнєвіч.
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Зауважимо, що це вже не перше тимчасове татуювання співачки.
"Вводжу тренд на тимчасові татуювання. Поки не готова собі бити тату, але з такими дуже подобається ходити", - зізналася співачка.
Нагадаємо, що у фіналі проєкту "Холостячка" Злата Огнєвіч обрала Андрія Задворного, але побудувати стосунки парі не вдалося.
Рaніше Politeka писала, що "Холостячка" Огнєвіч після розставання з Задворним розповіла, що її радує: "Це найкрутіший...".
Нагадаємо, що "Холостячка" Огнєвіч після провальних відносин заговорила про нового хлопця: "Тепер я хочу...".
А ще Politeka повідомляла, що Огнєвіч після розставання з Задворним сватають за іншого красеня з "Холостячки": "Не віддавайте його іншій".