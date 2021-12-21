Відома українська співачка Злата Огнєвіч, яка була героїнею другого сезону шоу "Холостячка", показала шанувальникам своє нове татуювання на руці.

Як пише Politeka.net, популярна українська виконавиця Злата Огнєвіч, яка була головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка", часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами у своєму Instagram.

Цього разу співачка показала шанувальникам своє нове тимчасове татуювання, яке зробила на руці. Так, Злата показала красиву квітку і зізналася, що поки не готова робити справжнє татуювання.

"Поки не готова бити собі татуювання, а точніше – не можу визначитися з місцем. А ось тимчасовий варіант – клас", - написала Злата Огнєвіч.

Зауважимо, що це вже не перше тимчасове татуювання співачки.

"Вводжу тренд на тимчасові татуювання. Поки не готова собі бити тату, але з такими дуже подобається ходити", - зізналася співачка.

Нагадаємо, що у фіналі проєкту "Холостячка" Злата Огнєвіч обрала Андрія Задворного, але побудувати стосунки парі не вдалося.

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