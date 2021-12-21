Известная украинская певица Злата Огневич, которая была героиней второго сезона шоу "Холостячка", показала поклонникам свою новую татуировку на руке.

Как пишет Politeka.net, популярная украинская исполнительница Злата Огневич, которая была главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", часто делится с поклонниками личными фотографиями в своем Instagram.

На этот раз певица показала поклонникам свою новую временную татуировку, которую сделала на руке. Так, Злата показала красивый цветок и призналась, что пока не готова делать настоящую татуировку.

"Пока не готова бить себе татуировку, а точнее – не могу определиться с местом. А вот временный вариант – класс", - написала Злата Огневич.

Заметим, что это уже не первая временная татуировка певицы.

"Ввожу тренд на временные татуировки. Пока не готова себе бить тату, но с такими очень нравится ходить", - призналась певица.

Напомним, что в финале проекта "Холостячка" Злата Огневич выбрала Андрея Задворного, но построить отношения паре не удалось.

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