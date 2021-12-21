Как пишет Politeka.net, популярная украинская исполнительница Злата Огневич, которая была главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", часто делится с поклонниками личными фотографиями в своем Instagram.
На этот раз певица показала поклонникам свою новую временную татуировку, которую сделала на руке. Так, Злата показала красивый цветок и призналась, что пока не готова делать настоящую татуировку.
"Пока не готова бить себе татуировку, а точнее – не могу определиться с местом. А вот временный вариант – класс", - написала Злата Огневич.
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Заметим, что это уже не первая временная татуировка певицы.
"Ввожу тренд на временные татуировки. Пока не готова себе бить тату, но с такими очень нравится ходить", - призналась певица.
Напомним, что в финале проекта "Холостячка" Злата Огневич выбрала Андрея Задворного, но построить отношения паре не удалось.
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