Як пише Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка разом із Сергієм Притулою веде популярне шоу "Хто зверху?" на Новому каналі, показала шанувальникам святкування Дня народження своєї племінниці.
"Загадай бажання і задувай! Молодець!", - сказала Леся Нікітюк і показала шанувальникам красивий торт.
У наступній сторіс дівчинка похвалилася подарунками на своє 4-річчя, але сказала, що не отримала найголовнішого.
"Короче… День народження не вдався… квартиру не подарували. Жах", - пояснила Леся Нікітюк слова племінниці Ані.
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Як бачимо, дівчинка дуже схожа на свою тітку, про що раніше говорили шанувальники.
Нагадаємо, що Олександр Пономарьов запропонував телеведучій взяти участь у колаборації до зимових свят та заспівати відому колядку "Христос народився". Разом із нею участь братимуть Оля Полякова, Дзідзьо, Артем Пивоваров та інші.
Рaніше Politeka писала, що Нікітюк у сукні з вирізом потрясла розкішними формами на фото з дітьми: сімейні кадри.
Нагадаємо, що Леся Нікітюк похизувалася своїми кулінарними талантами, показавши домашні кадри: "Сімейна інтеграція".
А ще Politeka повідомляла, що Леся Нікітюк засвітила свого "мецената", похвалившись подарунком: "Знайшла ноги".